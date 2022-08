SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attimi di tensione nella mattinata del 6 agosto in Riviera.

A Porto d’Ascoli, nei pressi della concessione “Il Farfallone”, bagnante in difficoltà al largo.

Nei guai un 83enne, turista di Roma originario della Puglia, in suo soccorso il bagnino Andrea Caselli aiutato dall’ex bagnino Dario Di Fabio e da altri bagnanti presenti nei paraggi.

L’anziano è stato portato sulla riva e affidato ai sanitari giunti in spiaggia.

L’83enne è stato portato in ospedale a San Benedetto in ambulanza per ulteriori cure mediche.