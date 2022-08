OFFIDA – Piazza del Popolo ospiterà la terza edizione di Marche in Vino Veritas.

Il 12 e 13 agosto, dalle ore 18:30, a Offida ci sarà una due giorni con protagonista la produzione enologica marchigiana, con la prestigiosa collaborazione dei due consorzi marchigiani, l’Imt Istituto Marchigiano di Tutela Vini e il Consorzio Vini Piceni.

Passeggiando per la piazza nei banchi d’assaggio delle cantine aderenti, si potranno degustare i migliori vini delle Marche proposti dagli stessi produttori che ne illustreranno le caratteristiche peculiari.

Cibo di qualità e sottofondo musicale arricchiranno l’atmosfera. Laboratori di degustazione a cura della Vinea Società Cooperativa Agricola, altro importante partner dell’evento, verranno ripetuti due volte al giorno, alle 19 e alle 21:30, all’Enoteca Regionale.

“Finalmente, dopo due anni di stop forzato a causa delle restrizioni Covid, riusciamo a riproporre Marche in Vino Veritas – commenta con soddisfazione l’Assessore all’Agricoltura Maurizio Peroni – Lo faremo con una veste rinnovata, mantenendone però le peculiarità che hanno contribuito al grande successo delle scorse edizioni”.

“Marche in Vino Veritas è un evento per un pubblico diversificato, composto da appassionati e curiosi, esperti e professionisti – continua l’assessore al Turismo Cristina Capriotti –Ed è legato alla visita del Borgo di Offida, quale territorio estremamente vocato sotto il profilo enologico nell’intero panorama piceno”.

“Marche in Vino Veritas torna ribadendo il suo ruolo centrale nella promozione territoriale del mondo vitivinicolo regionale – conclude il Sindaco Luigi Massa – Impossibile per me non evidenziare il ricordo di Roberto D’Angelo che di questa iniziativa, insieme all’Amministrazione di cui era parte, è stato ideatore e appassionato organizzatore. Un’idea la sua che continuiamo a coltivare e a cui diamo seguito”.