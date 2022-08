RIPATRANSONE – Nasce RipaMagic, un nuovo festival che trasformerà per due giorni il bellissimo borgo di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, nel regno della magia, dell’illusionismo e della comicità, con stupore e divertimento per un pubblico di tutte le età.

Ideato e organizzato dal Comune di Ripatransone in collaborazione con l’associazione Ho Un’Idea e il suo progetto “Marche in Strada”, RipaMagic si svolgerà nei giorni 10 e 11 agosto 2022 con spettacoli di alcuni dei migliori talenti italiani, street food con show di micromagia e visite guidate al Museo Matemagica.

I maghi scelti sono artisti che presentano meravigliosi “trucchi” puntando soprattutto sulla comicità ed il divertimento, ma manche sulla psicologia e la sorpresa.

Per ciò che riguarda gli spettacoli, entrambe le giornate inizieranno alle ore 18:30 con la “Street Magic” e proseguiranno alle ore 20:00 con “A cena con il mago”.

Street Magic propone momenti di magia itinerante. Saranno 5 i maghi del Club Prestigiatori Fermano che gireranno per il centro storico e si fermeranno a cena con il pubblico nell’area dello street food.

Mercoledì 10 agosto gli show continueranno alle ore 21:30 con la compagnia L’Abile Teatro e il suo divertente show “Mago per svago”, alle ore 22:30 con gli storici ed eccezionali Lucchettino – vincitori dell’Oscar della magia Mandrake D’or nel 2017, terminando alle ore 23:30 con Lorenzo Berdini del Club Prestigiatori Fermano.

Giovedì 11 agosto alle ore 21:30 è in programma Raffello Corti – finalista di Tu si que vales nel 2018, alle ore 22:30 Francesco Fontanelli – primo premio ai Campionati Europei di Magia nel 2021 e finalista di Italia’s Got Talent nel 2022, e al termine degli show osservazione astronomica per tutti.

Il Museo “Matemagica” sarà allestito per l’occasione in un locale di piazza XX Settembre e sarà aperto dalle ore 16 alle ore 20 con visite guidate della durata di 35/40 minuti per gruppi di 15/20 persone.

Un viaggio affascinante sui misteri del funzionamento del cervello e di come i nostri sensi vengono ingannati.

Informazioni per il pubblico in www.visitripatransone.it,

www.facebook.com/visitripatransone e www.instagram.com/visitripatransone