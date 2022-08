SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Beffa atroce a Cagliari per l’Happy Car Sambenedettese Beach Soccer, che cade 8-7 ai rigori contro Napoli e vede sfumare sul più bello la quinta semifinale Scudetto consecutiva.

Mister Oliviero Di Lorenzo si affida al classico quintetto formato da Chiodi, Miceli, Eudin, Bernardo e Percia Montani. A passare in vantaggio, però, sono i partenopei con il guizzo di Marco Giordani.

La Samb pareggia con il capitano Luca Addarii, ma Napoli rimette la freccia e va addirittura sul 3-1 con la doppietta di Rafinha. La reazione rossoblù non si fa attendere ed ecco il nuovo sorpasso grazie ai campioni brasiliani: doppietta anche di ‘O Animal’ Brendo Chagas e gol di Eudin Silva.

Napoli perde Bokinha (espulso per proteste), ma trova la forza di pareggiare al fotofinish con l’eterno Paolo Palmacci. Nell’extra time non succede nulla e ai rigori arriva la doccia gelata per la Samb: sbagliano Mascaro e lo stesso Addarii, con Fabio Sciacca che regala le Final Four ai suoi compagni.

Rossoblù eliminati e ora costretti a lottare per strappare almeno il quinto posto: sabato sfida con Milano alle 15 in diretta su Eleven Sports, poi (in caso di successo) atto conclusivo in programma domenica con la vincente di Catania-Nettuno