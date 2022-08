MONTEPRANDONE – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 5 agosto, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

I Vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 16 circa in Contrada San Donato nel Comune di Monteprandone per un incendio di bosco che sta interessando circa due ettari tra sterpi e piante ad alto fusto. Sul posto stanno operando tre squadre, un Dos ( Direttore Operazioni di Spegnimento) 5 Autobotti, 3 mezzi 4×4, e l’elicottero regionale Elimarche per spegnere le fiamme e successivamente bonificare l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.