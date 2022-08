MONTEPRANDONE – La Bike Racing Team ASD con il patrocinio del Comune di Monteprandone organizza l’evento sportivo agonistico “Picenum Cup 2022”, manifestazione ciclistica che intende promuovere l’offerta del territorio attraverso la partecipazione di atleti ed accompagnatori da tutta Italia.

Si tratta di una due giorni di gare ciclistiche che si svolgeranno interamente sul territorio del Comune di Monteprandone. La Picenum Cup 2022 consta di due specialità ciclistiche: una su strada e una in mountain bike.

Le gare sono previste per i giorni 27 e 28 agosto 2022. Il pomeriggio di sabato 27 agosto si svolgerà “Picenum Road” gara su strada a circuito con partenza dal Centro storico di Monteprandone, si scenderà a Centobuchi e passando per la Salaria si raggiungerà la zona industriale di Centobuchi, dove verranno praticati diversi giri di un percorso predefinito per poi concludersi, nuovamente, all’interno delle antiche mura.

Nella mattinata di domenica 28 agosto si terrà “Picenum Off Road” si effettuerà la gara di mountain bike. Partendo sempre dal vecchio incasato, attraverso una serie di passaggi in un circuito chiuso, verranno attraversate zone rurali caratteristiche ritenute di rilevante valore storico e turistico come il Lavatoio comunale, la Fonte Vecchia e la Casa Natale di San Giacomo della Marca e il Santuario.

Novità dell’edizione 2022 sarà una manifestazione riservata ai più piccini con prove di abilità e gimkane sempre in mountain bike. Tutti i piccoli partecipanti riceveranno una medaglia in dono.

Per maggiori informazioni e iscrizioni 3479015388 / 3386624037; bikeracingteam2018@gmail.com; pagina FB @BikeRacingTeamASD e Instagram @bike_racing_team_asd2018