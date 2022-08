SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’A.S. Sambenedettese comunica che Nicoló Renzi sarà il nuovo direttore generale. Nicoló Renzi si è laureato alla Morningside University in Business Administration e vanta esperienze nel calcio professionistico tra Italia, Spagna e Usa. Il nuovo dg è già al lavoro in società da diversi giorni e sta seguendo in prima persona la ripartenza del settore giovanile rossoblù.