SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 5 agosto, dal Comune di San Benedetto e dall’assessore Camaioni.

Nella mattinata di venerdì 5 agosto, nel corso delle regolari operazioni dell’asta del Mercato Ittico all’Ingrosso, un problema tecnico alla linea internet ha determinato il cedimento della connessione. Nonostante il disservizio, le cui cause sono in corso di accertamento, l’intervento tempestivo del personale del Mercato Ittico all’Ingrosso e dei tecnici informatici del Comune ha reso possibile che i lavori della mattinata si svolgessero comunque con regolarità.

A nome dell’Amministrazione comunale desidero ringraziare il personale e i tecnici comunali per il lavoro svolto per il ripristino della situazione. Ringrazio inoltre gli armatori e i commercianti per la pazienza e la comprensione che hanno dimostrato in un momento critico dell’attività lavorativa del settore ittico.