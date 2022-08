MARTINSICURO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 5 agosto, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Alle ore 07:30 circa del 27 luglio un uomo di origini tunisine si è

introdotto all’interno del Campeggio “Adriatico” di Martinsicuro ed ha perpetrato il furto di

una bicicletta che si trovava li parcheggiata. Subito dopo essersi impossessato della

bicicletta, tuttavia, il ladro è stato scoperto dalla proprietaria del campeggio la quale ha

tentato di bloccarlo.

L’uomo tuttavia, vistosi scoperto, ha estratto dalla tasca dei pantaloni

un coltello a serramanico con il quale ha minacciato sia la proprietaria che altri due addetti

del campeggio, nel frattempo giunti sul posto attirati dalle urla della donna.

Il predetto è quindi riuscito a fuggire a bordo della bicicletta, non prima di aver intimato alla

titolare del campeggio che, se avesse avvisato della rapina i Carabinieri, lui sarebbe tornato

per vendicarsi. Durante tali fasi concitate uno degli addetti al campeggio è riuscito a scattare

alcune foto al rapinatore con il suo cellulare.

La titolare del campeggio ha quindi avvisato i

Carabinieri di Martinsicuro che sono immediatamente giunti sul posto e, attraverso le citate

fotografie, hanno identificato il presunto rapinatore, soggetto pregiudicato ben noto agli

investigatori dell’Arma. I militari hanno quindi raccolto le testimonianze delle persone

presenti ed inviato tutti gli atti d’indagine alla Procura di Teramo.

Sulla base delle predette attività d’indagine, svolte sotto l’egida della Procura, il Gip di

Teramo, in data 3 agosto, ha emesso a carico del presunto autore un’Ordinanza di

Custodia Cautelare in Carcere per il reato di rapina.

Nello stesso pomeriggio i militari della Stazione di Martinsicuro hanno

quindi catturato l’indagato il quale è stato rintracciato sul lungomare di quel centro mentre

passeggiava a bordo proprio della bicicletta oggetto della rapina. Il mezzo è stato quindi

recuperato e restituito alla proprietaria.

Per l’indagato si sono invece aperte le porte del

carcere di Avezzano.