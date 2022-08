SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Sambenedettese Beach Soccer è arrivata a Cagliari per le Final Eight Serie A 2022.

Rossoblù al gran completo verso i quarti Scudetto, in programma contro Napoli venerdì 5 agosto alle ore 14 in live streaming su Eleven Sports. Tutti a disposizione di mister Oliviero Di Lorenzo, che punta al suo undicesimo titolo nazionale di una carriera strepitosa.

In caso di passaggio del turno, poi, Luca Addarii e compagni incontreranno la vincente di Pisa-Milano in una delle due semifinali che si giocheranno sabato sulla spiaggia sarda all’Arena Poetto. Dall’altra parte del tabellone, invece, ci sono Catania-Terracina e Viareggio-Nettuno. Per le Final Four previste dirette esclusive su Sky Sport, canale 202. Domenica 7 agosto alle 18 l’atto conclusivo che assegnerà il tricolore.

In casa Samb presenti anche i ‘canterani’ Thomas Cameli e Nicolò De Baptistis, con il secondo che si è appena laureato capocannoniere del campionato U20 grazie a 8 gol segnati in sole 4 partite.