SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il ritiro di Sarnano, i rossoblu di Sante Alfonsi tornano ad allenarsi nel proprio quartier generale al Samba Village.

Queste le parole del mister a fine seduta:

“A Sarnano siamo stati bene ma ora è tempo di tornare ad allenarci nella nostra casa. La preparazione non è ancora finita stiamo cercando di mettere minuti nelle gambe. Il test col Riccione di domenica sarà l’occasione per testare i ragazzi nuovi di cui siamo tutti molto soddisfatti, dobbiamo puntellare la rosa con qualche elemento over e poi siamo pronti. Ragazzi stranieri? Si stanno ambientando molto bene, sono umili e simpatici, stanno lavorando alla grande”.