SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il sostegno e il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Venerdì 5 agosto, alle ore 21, 30, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, Elvira Seminara presenterà il libro “Diavoli di sabbia”. Converserà con lei sua figlia, la scrittrice Viola Di Grado; coordinerà l’incontro Romina Celani.

Giornalista professionista dal ‘91, prima di dedicarsi interamente alla narrativa, Elvira Seminara è stata redattrice nel quotidiano La Sicilia e attualmente collabora con l’Espresso. Nel 2008 ha pubblicato il suo romanzo d’esordio “L’indecenza“, con cui ha vinto il Premio Nino Martoglio come opera prima. Ha insegnato Storia e tecnica del giornalismo alla facoltà di Lettere dell’ università degli studi di Catania. Moglie dell’italianista Antonio Di Grado e madre della scrittrice Viola Di Grado, Elvira Seminara ha pubblicato, oltre al romanzo “L’indecenza” (2008), “I racconti del parrucchiere” (2009), ” Scusate la polvere“ (2011), “La penultima fine del mondo“ (2013), “Atlante degli abiti smessi“ (2015), “I segreti del giovedì sera“ (2020) e “Diavoli di sabbia“ (2022). I suoi testi sono stati tradotti in diversi paesi.

Il libro: La catena di dialoghi che si rincorrono tra le pagine di questo libro è un meccanismo inesorabile, un ottovolante panoramico sul mistero comico e drammatico delle relazioni umane; un gioco infantile e perverso che riguarda chiunque abbia, almeno una volta, iniziato una frase con la parola “io”. Tutti conosciamo l’alchimia difficile delle coppie, i segreti, le bugie, la voglia di felicità e la forza corrosiva dei tradimenti. In ogni istante della nostra vita siamo amanti, figlie, fratelli, compagni, amiche. Una notte, dopo un’accesa discussione, Rodolfo si chiude in una stanza nella casa di Dora per non uscirne più. Indecisa se ignorarlo o chiamare la polizia, lei ne parla all’amica Manuela, che poi torna a casa e si confida con Livio, che poi si precipita dal fratello Tommaso in ospedale, che poi telefona al fidanzato Samuele, che poi riceve una strana proposta da una cliente, che poi… Elvira Seminara dà vita a una struttura originalissima e vertiginosa, un susseguirsi di dialoghi che fanno il girotondo, dove i personaggi e il lettore rimbalzano da un ruolo all’altro, da un inciampo al successivo, senza mai fondersi né perdersi davvero. Siamo dialogo incessante, sempre in relazione con qualcun altro, anelli malfermi e lucidi di un interminabile giro di parole. E poi siamo diavoli di sabbia, violenti e fragili: ci solleviamo nel vento pronti a graffiare.