SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano gli interventi ordinari di disinfestazione e derattizzazione della città.

Mezzi e operatori della Quark srl saranno come ormai di consueto impegnati nella bonifica di sponde di corsi d’acqua, aree verdi e terreni incolti di proprietà pubblica oltre che in tutte le aree che sono state rilevate grazie alle segnalazioni degli utenti.

Questo fine settimana una serie di interventi dedicati interesseranno inoltre la zona di contrada Fosso dei Galli, via Colle Ameno e le via limitrofe, compresa l’area verde, e via San Giacomo. Inoltre interventi dedicati saranno svolti nella zona di via Mazzocchi e via Pasqualetti, comprese le pinete e le vie adiacenti.

Infine è previsto un ulteriore intervento di derattizzazione nelle pinete del centro cittadino, nell’area dell’isola pedonale, nella zona di via Verga, di via Monte San Michele e nelle vie limitrofe di entrambe. Con l’occasione saranno posizionate nuove trappole e sostituite quelle già presenti ma esaurite.