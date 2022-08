SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolto il quarto appuntamento del progetto Epic park, primo festival per famiglie realizzato dalla Cooperativa A piccoli passi al parco Ristori di Porto d’Ascoli, al quale hanno partecipato circa centocinquanta persone, tra le quali una cinquantina di bambini, richiamati dalla presenza dei giochi del Ludobus della Compagnia Due Piume, con cui adulti e bambini hanno trascorso piacevolmente la prima parte del pomeriggio.

A seguire c’è stata la possibilità di cenare seduti sul prato del parco, con il brunch della sera e di rilassarsi per poi partecipare alla bellissima animazione di trampolisti led che ha chiuso la serata, donando ad adulti e bambini un momento davvero magico e indimenticabile.

L’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro e molti sono stati i complimenti per la riuscita e l’organizzazione da parte delle famiglie partecipanti. Epic park si prende una pausa nel mese di agosto, per ripartire con le date di settembre alle quali si sta già lavorando.

Il riscontro avuto fino ad ora è stato molto positivo, dimostrando che l’idea di un festival per famiglie, pensato per bambini ma che attragga anche gli adulti, sia una formula vincente.

La cornice dei parchi inoltre e quindi la possibilità di stare all’aria aperta, lasciando comunque una parte della giornata libera, per poi ritrovarsi con appuntamenti organizzati appositamente per grandi e piccini, è di sicuro gradita, soprattutto nel periodo estivo.

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 4 Settembre, sempre presso il Parco Ristori. Sarà una data particolare che vedrà i partecipanti coinvolti in attività differenziate per fasce di età, dai 0 ai 14 anni, tra letture delle volontarie Nati per Leggere della biblioteca Lesca, laboratori creativi, giochi motori e sessioni di giochi da tavolo.

L’evento è a numero chiuso e per informazioni è possibile contattare il 333.3300742