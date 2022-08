GROTTAMMARE – Prosegue, con grande successo di pubblico, la settimana grottammarese di solidarietà organizzata dal Giornale Grottammare in collaborazione con l’azienda vivaistica “Piante Marconi” a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi.

Martedì 2 agosto, in particolare, dalle ore 21:00 in poi, presso la centralissima piazza Fazzini, gremita come per le grandi occasioni, si è svolto l’evento dal titolo “Il sorriso è la magia”. La serata, moderata dalla direttrice di Vera TV, Gloria Caioni, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri. Al centro della riuscitissima serata i numerosi bambini presenti, intrattenuti prima dai volontari dello stand della Fondazione Ospedale Salesi con giochi, bolle e musica, e poi dal mago Ares con i suoi strabilianti trucchi di magia.

Presente in prima fila Alberto Marconi, in rappresentanza della famiglia Marconi che ha permesso la realizzazione di questa ricca settimana di eventi. A lui, la cui azienda “Piante Marconi” ha fatto da partner a tutte le serate, e al dottor Simone Incicco, Direttore del Giornale Grottammare, ideatore della settimana di eventi a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi e responsabile organizzativo degli appuntamenti in agenda, è stato consegnato dal dottor Maraldo per l’occasione il riconoscimento di “Amico della Fondazione Ospedale Salesi”.

La serata è entrata nel vivo con la riflessione dell’Assessore Regionale Guido Castelli: “Il noto poeta Gabriele D’Annunzio diceva: ‘Io ho quel che ho donato’. Questa legge antica sta a significare che tutti coloro che prestano un po’ di se stessi per una causa giusta, si arricchiscono molto più di quanto diano. Pertanto, mettendo una piccola offerta nei bussolotti della Fondazione Ospedale Salesi, non si fa altro che esprimere gratitudine per quanto fatto dai volontari e restituire loro un po’ del bene ricevuto. Gli antichi distinguevano il tempo in Chronos, ovvero il tempo dell’orologio, la sua dimensione quantitativa, e Kairos, il tempo giusto, quello ben speso, la sua dimensione qualitativa. Non c’è tempo speso meglio di quello che i volontari trascorrono a servizio della Fondazione. A loro vanno la mia gratitudine e la mia stima.”

È poi intervenuta Valeria Zanconi che ha illustrato i vari progetti portati avanti dalla Fondazione Ospedale Salesi che, dal 2004, si assicura che i bambini ospedalizzati siano accolti e curati in un ambiente familiare, ricco di amore e comprensione, dove non mancano giochi, sorrisi colori e musica. A seguire il Presidente Antonello Maraldo, dopo aver presentato l’organigramma della Fondazione, ha precisato: “L’Ospedale Salesi è un nosocomio pediatrico materno – infantile di 2° livello, uno dei sei presenti in Italia, l’unico che assorbe come bacino di utenza il centro, medio e basso Adriatico. La Fondazione si occupa di co-terapie, ovvero integra in maniera complementare tutto il

percorso di cura.”

È stato poi il turno della dottoressa Paola Coccia che ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: “L’interazione dei medici con altri professionisti fa la differenza: la buona cura, la qualità della cura dipende da questo. Nonostante spesso sia associato a qualcosa di negativo, ad una malattia o ad un problema, in realtà l’ospedale può essere anche il luogo del sorriso. E il sorriso lo portano tutti i volontari della Fondazione che riescono a trasformare momenti di disagio o di dolore in una grandissima risata: i piccoli pazienti, infatti, grazie alle attività di clownterapia, pet therapy o musicoterapia, riescono ad affrontare con il sorriso situazioni anche molto difficili.”

A seguire sono intervenuti Cristiano Bellissimo, che ha presentato tutte le attività di pet therapy, e Samuele Canonici, che ha illustrato le attività di clownterapia e musicoterapia. Da ultimo Alessandro Speca, Governatore della Confraternita Misericordia di Grottammare, ha dichiarato: “Tutte le organizzazioni di volontario devono saper essere presidi di comunità, ovvero devono saper intercettare quali siano i bisogni della comunità e poi dare una risposta. Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di farlo da anni.”

Grande il divertimento per i bambini presenti. Durante il convegno, infatti, sono stati accolti presso lo stand della Fondazione Ospedale Salesi in cui il clown dottore Stefano Sbrollini, la musico-terapeuta Ambra Palazzi, la gioco-terapeuta Paola Cingolani e la trucca-bimbi Alessandra Gerini li hanno intrattenuti con giochi, attività e gadget gratuiti. A seguire, il momento più atteso per loro: lo spettacolo del mago Ares, al secolo Michele Orlandi.

La piazza, gremita da centinaia di persone, tra adulti e bambini, ha salutato il mago con ripetuti e scroscianti applausi. Il ricco programma, della settimana di eventi, è stato reso possibile oltre che da “Piante Marconi” e dal Giornale Grottammare, grazie al prezioso contributo dell’Associazione Lido degli Aranci, della Misericordia di Grottammare, della Corale Sisto V, dell’azienda “Marche Frutta” e di tante persone, tra cui: Giuseppe

Marconi, Marilisa Felicetti, Andrea Pizi, Simone Incicco, Antonio Paoletti, Luigi Valentini, Giuseppe Concetti, Alessandro Speca, Marco Concetti, Sergio Vallorani, Miriana Mercuri, Miriam Piattoni, Marco Sprecacé e dal grande artista Patrizio Moscardelli.