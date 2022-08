FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 4 agosto, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

I vigili del fuoco della Centrale sono intervenuti nel corso della notte in via Beni, a Fermo, per l’incendio di una macchina parcheggiata. Il calore che si è sprigionato ha danneggiato anche un’altra auto. Dopo aver spento le fiamme gli operatori hanno messo in sicurezza la zona interessata dall’incendio.