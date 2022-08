SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riapre lo Sportello Amico al Quartiere Ponterotto di San Benedetto. Mercoledì 7 settembre 2022 dalle 21 alle 23, presso via Colle Ameno 1 i cittadini ed il Comitato di Quartiere avranno la possibilità di confrontarsi per proposte e segnalazioni. Il Comitato molto attivo sui Social, con i gruppi Facebook, WhatsApp e Telegram, vorrebbe far si che lo Sportello Amico possa diventare una parte integrante del rapporto tra Cittadino e Comitato di Quartiere. I residenti del quartiere Ponterotto sono invitati a partecipare.