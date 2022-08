Concerto d’arpa in onore di Papa Sisto V il 7 agosto a Grottammare

Alle ore 21.15, presso la chiesa San Giovanni Battista di Grottammare, l’artista Elena Cacciagrano si esibirà in un concerto d’arpa in occasione dei festeggiamenti in onore del quinto centenario della nascita di Papa Sisto V

di Elvira Apone