FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno arrestato un 50enne nel Fermano per non aver rispettato più volte l’affidamento in prova.

Come riportato in una nota stampa giunta in redazione il 3 agosto dall’Arma, l’uomo è stato portato in carcere dopo il riscontro delle irregolarità commesse.