SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terminati con successo i lavori d’illuminazione pubblica nel Comune di San Benedetto del Tronto a cura di Menowatt ge spa, impresa leader nel settore della green e white economy.

L’azienda sambenedettese ha intrapreso l’ambizioso progetto di dare letteralmente nuova luce alla città a seguito di una gara d’appalto.

Le aree finora interessate dall’intervento sono state la pineta della zona sottoferrovia, la pineta Buozzi e la vasta area verde dove sorgono la Bambinopoli e il Circolo Tennis Maggioni.

La tecnologia utilizzata, realizzata e sviluppata proprio a San Benedetto dalla stessa azienda Menowatt ge spa, è di altissima avanguardia. Essa, infatti, consente non solo l’illuminazione delle strade, ma anche un controllo dei decibel e del traffico. Il lampione, dunque, da semplice elemento illuminotecnico, diventa una stazione multifunzione. I dispositivi unici, che prendono il nome di Giano e Hiperion, effettuano il conteggio dei veicoli che transitano sotto un punto luce e trasmettono i dati via internet a una cabina di regia a cui si accede per ottenere le informazioni.

Inoltre, tale tecnologia permette la lettura dei contatori, con il conseguente controllo del consumo di acqua e gas dei cittadini.

Quest’opera di illuminazione pubblica, avviata su impulso del Sindaco Antonio Spazzafumo e del Vicesindaco Tonino Capriotti ed effettuata da Menowatt ge spa, consente a cittadini e turisti di vivere la città anche di notte in maniera certamente più sicura.

L’auspicio è che il progetto iniziato dalla Menowatt ge spa, la quale si è dimostrata capace e competente dati i risultati altamente soddisfacenti degli interventi svolti sin ora, possa proseguire per giungere a una nuova ed efficiente illuminazione dell’intera città.