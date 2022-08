GROTTAMAMRE – Tutto pronto per la tradizionale competizione intitolata alla memoria di Maurizio Pignotti, giovane grottammarese scomparso a causa di un incidente stradale e vincitore del Palio con i colori del rione Stazione nel 1999, anno della prima edizione.

Il Palio si disputa su mosconi in legno condotti da due rematori e ha luogo in uno specchio d’acqua delimitato da boe, sorvegliato da giudici e regolamentato da norme dettagliate. Copre una distanza di 5 miglia marine, con partenza dalla spiaggia antistante il Kursaal.

In occasione della battaglia in mare, la città si suddivide in quattordici rioni, ciascuno distinto da stemma e colori propri. Quest’anno saranno sette i quartieri aderenti: Stazione (Matteo Trionfi – Daniele Iobbi), Lame (Christian Griglio – Alessia Biondi), Casette (Giuseppe Sforza – Del Gaia Andrea), San Martino (Giuseppe Imbrescia – Massimo Iobbi), Paese Alto (Stefano d’Erasmo – Davide Palma), Valtesino Centro (Francesco di Giacinto – Marco Stampatori),

San Biagio (Antonio Bruni – Simone Pignotti).

Il programma prevede per sabato 6 agosto alle 19 la tradizionale cerimonia di consegna dei pattini con le verifiche tecniche dei natanti e l’assegnazione delle posizioni di partenza. Domenica 7, a seguito della benedizione dei pattìni e degli equipaggi, alle 17:30 partirà la gara. Al termine della competizione, seguiranno le premiazioni.