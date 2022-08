SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Straordinario evento quello di domenica 31 luglio alla Bocciofila Sambenedettese presieduta da Silvano Evangelisti. Il 46° Gran premio Città di San Benedetto è stata la prima gara di bocce nelle Marche classificata come “Major” dalla federazione. Ovvero il massimo livello possibile con tanti punti e un ottimo montepremi per la coppia vincitrice e per quelle piazzate sul podio.

Ad onorare la competizione tante autorità sportive e istituzionali. Dal presidente della Fib nazionale Marco Giunio De Sanctis, a quello della Fib Marche Corrado Tecchi, e la delegata provinciale del CONI Cristina Celani; insieme a loro l’importante presenza della Regione Marche e del comune di San Benedetto del Tronto che hanno patrocinato la manifestazione e con il consigliere regionale Adrea Assenti e l’Assessore allo sport del comune Cinzia Campanelli hanno ribadito nel loro intervento l’impegno alla tanto attesa riqualificazione dell’impianto Sportivo con il rifacimento dei campi da gioco.

In campo dunque, soltanto formazioni di categoria A, 49 in tutto, che si sono affrontate fin dalle 9 del mattino nei gironi di qualificazione fino ai turni di finale del pomeriggio. Nessuna sorpresa alla fine visto che a vincere l’ennesima gara stagionale sono stati Gianluca Formicone-Marco Di Nicola (Vip Credaro).

I due abruzzesi, in forza alla società lombarda, sono usciti alla grande da una finale che non è sbagliato definire forse la miglior partita della stagione, almeno tra quelle disputatesi in gare di alto livello sul territorio marchigiano.

Straordinaria è stata infatti la prestazione dei secondi classificati Silvano Girolimini-Davide Paolucci (Colbordolo).

Questi ultimi, in forza alla formazione dell’entroterra pesarese, non solo sono stati in vantaggio per larga parte del match fino al 7-5, ma hanno sciorinato giocate strepitose che soltanto la classe di due top player come Formicone e Di Nicola hanno potuto neutralizzare vincendo alla fine per 10-8.

Onore delle armi anche alle due coppie battute in semifinale: i campani Francesco Santoriello-Antonio Noviello (Enrico Millo) e i marchigiani Luca Sabbatini-Leonardo Stacchiotti (Montesanto).

Sia i salernitani che i ragazzi della squadra di Potenza Picena hanno perso soltanto 10-8 le rispettive partite di semifinale giocando un torneo eccezionale.

Come al solito perfetta l’organizzazione della Bocciofila Sambenedettese e buona la partecipazione di pubblico nonostante la calda domenica estiva invitasse più alle vicine spiagge che al bocciodromo.