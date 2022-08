SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La premiazione svoltasi sul sagrato della Cattedrale della Madonna della Marina al termine della celebrazione vespertina ha concluso la settima edizione del Palio Velico organizzata dal Circolo Nautico Sambenedettese e vinta per la prima volta da San Filippo Neri. Alla cerimonia hanno presenziato il Vescovo di San Benedetto Monsignor Carlo Bresciani, il sindaco rivierasco Antonio Spazzafumo, la delegata del settore vela del Circolo Nautico Sambenedettese Laura Cennini, il timoniere dell’imbarcazione vincente Matteo Terenzi e il presidente del comitato di quartiere di San Filippo Neri Roberto Vesperini.

A dirigere le operazioni con la consueta maestria ed eleganza, il deus ex machina del Palio, Manrico Urbani, che ha ricordato come questa manifestazione possa avere un maggiore coinvolgimento dei quartieri cittadini, nel momento in cui si deciderà di ingaggiare dei propri velisti per l’occasione della gara, un po’ come avviene per i fantini del Palio di Siena. Il tutto, ovviamente, con l’aiuto del Circolo Nautico Sambenedettese e dell’amministrazione comunale. Il trofeo è stato consegnato al presidente Vesperini che lo custodirà fino alla prossima edizione, mentre Terenzi ha ricevuto un’artistica coppa che andrà ad arricchire la stanza dei trofei del bravo velista rivierasco.