SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un gran bel pomeriggio di sport e solidarietà. Ha riscosso un grande successo la partita di beneficenza organizzata dall’amministrazione comunale ed inserita nell’ambito delle iniziative per la Festa della Madonna della Marina. Al Merlini, il glorioso Campo Europa, si sono affrontate le formazioni del Comune di San Benedetto (assessori, consiglieri comunali e dipendenti) e la Asd Stella del Mare.

Entrambe le formazioni erano “rinforzate” dalla presenza degli Ex Rossoblù, le vecchie glorie della Samb. Il match, diretto dall’arbitro Andrea Borrino con gli assistenti Barbara Montagna e Ilaria Zarletti si è concluso con il salomonico punteggio di 6-6.

I fondi raccolti sono stati devoluti all’Associazione XMano e serviranno a decorare diverse panchine pubbliche cittadine con l’aiuto di giovani diversamente abili.

“Questi sono gli eventi che fanno bene – dice il sindaco Antonio Spazzafumo – le cose belle che San Benedetto deve sempre più valorizzare. Tra l’associazionismo e la beneficenza c’è un rapporto importantissimo che la nostra città deve sempre più implementare”.

“Tanti ragazzi – aggiunge l’assessore ai servizi sociali Andrea Sanguigni – si sono messi a disposizione per questo evento. A partire dalla Stella del Mare, agli amministratori comunali, ai dipendenti e agli Ex Rossoblù. Un gran bel clima di festa che ha anche un doppio scopo, divertimento e solidarietà. Ora puntiamo a migliorare questo evento per farlo diventare un appuntamento clou nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna della Marina”.

“Siamo estremamente orgogliosi – afferma la serie degli interventi Claudia De Laurentis presidente dell’Asd Stella del Mare – di essere stati coinvolti in questa splendida iniziativa. I nostri ragazzi hanno subito accolto con grande entusiasmo questo invito. Quando giocano sono contenti e tutto ciò è di stimolo per andare avanti”.

“Queste – è la chiosa di Paolo Beni, bandiera della Samb – sono le partite più belle con gli Ex Rossoblù che sono sempre in prima fila per questo tipo di iniziative”

Queste le formazioni. Comune San Benedetto: Nicolò Bagalini, Valerio Pignotti, Pasqualino Piunti, Andrea Sanguigni, Andrera Traini, Simone De Vecchis, Mauro Alfonsi, Marco Albertini, Gino Mecozzi, Luca Balletta, Massimiliano Zazzetta, Gennaro Grillo, Nicola Fiscaletti, Giorgio Lunerti, Mattia Carosi, Damiano Cherchi.

Stella del Mare: Katia Neroni, Emanuele Impiccini, M9iichelangerelo Poggi, Lorenzo Troiani, Paolo Rosati, Luca Marcelli, Stefano Pignotti, Pietro Del Gram Mastro, Alessio Laghi, Luan Nespeca, Stefan Alex Lala, Giancarlo Beni, Michele Nardella, Roberto Pasini, Denis Aolisi, Yuri Rossi, Ottavio Palladini, Christian Ciferni, Gigi Voltattorbi, Alessandro Nannuzzi, Luca Bocchino, Antonio Grandoni, Dino Angelini, Marco Pisani.