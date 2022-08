SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 5 agosto 2022 il Luna Park di San Benedetto del Tronto, sito in Viale dello Sport, apre gratuitamente le proprie porte ad una bellissima iniziativa: ospiterà, a partire dalle ore 21, per una serata, intera i bambini ed i ragazzi con disabilità e le loro famiglie.

L’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni e l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni parteciperanno personalmente all’evento attendendo all’ingresso per l’orario previsto chi vorrà godere del parco divertimenti, per coordinare la serata ed accompagnare tutti i ragazzi. L’ingresso sarà consentito, anche, dopo le ore 21.

L’assessore, in merito all’iniziativa, ha tenuto a precisare: “Occorre ringraziare i gestori del Luna Park per la lodevole proposta di una serata inclusiva dove gratuitamente i bambini ed i ragazzi con disabilità potranno godere di giochi e divertimenti. Troppo spesso la società considera le persone disabili come un “problema”. Serate come questa servono ad abbattere le barriere culturali e a far capire che non ci sono ostacoli nemmeno in un parco giochi, perché tutto è possibile ed è possibile farlo tutti insieme poiché spesso i limiti di cui parliamo sono creati dalle nostre convenzioni e dal nostro modo di pensare ma devono essere agevolmente abbattuti come le barriere materiali”.