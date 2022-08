SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Procedono i lavori di riqualificazione e ampliamento della scuola “Marchegiani” del Paese Alto, che nelle prossime settimane vedrà la conclusione della prima parte dei lavori.

È stata infatti completata l’installazione del nuovo sistema di ventilazione meccanica, con venti macchine montate all’interno di altrettante aule dell’istituto, e che sarà operativo entro la prima metà di agosto. L’impianto, del costo di 80 mila euro, è stato finanziato interamente con fondi della Regione Marche.

Novità anche per il plesso della scuola d’infanzia, dove entro fine mese saranno conclusi i lavori di riqualificazione e ammodernamento dei servizi igienici e avviati i lavori sulla porzione esterna della struttura per realizzare una nuova aula. Quest’ultima sarà resa funzionale entro l’inizio del 2023, a causa degli ormai cronici ritardi nell’arrivo dei materiali edili, in particolare dell’acciaio.

Tutti gli interventi, che hanno un costo complessivo di 240 mila euro e sono stati finanziati con fondi comunali, saranno realizzati in tempo per la ripresa delle attività didattiche.