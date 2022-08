SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione del 1 agosto la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– la compartecipazione del Comune all’organizzazione di un Alto Corso di Aggiornamento in Materia Archivistica incentrato sulle tecnologie emergenti. L’iniziativa, relativa al progetto “Ld September School”, vede il coinvolgimento del Ministero della Cultura, Regione Marche, Università di Macerata e British Columbia University;

– l’autorizzazione alla Polizia Municipale a presentare domanda per ottenere i finanziamenti previsti da un apposito decreto ministeriale che, in applicazione di uno stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2022, eroga contributi ai Comuni che s’impegnano a realizzare spazi riservati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età inferiore a due anni (i cosiddetti “stalli rosa”), abbiano realizzato nel 2021 nuovi stalli per veicoli a servizio dei disabili o ancora che abbiano stabilito la gratuità della sosta nei parcheggi a pagamento per i veicoli dei disabili. San Benedetto, avendo realizzato nel 2021 undici nuovi stalli di sosta per i disabili, consentendo sin dal 2016 ai disabili di parcheggiare gratuitamente nelle zone blu quando non ci sono spazi a loro riservati disponibili, e avendo programmato di creare 36 stalli “rosa” nel territorio comunale, chiederà un contributo complessivo di 22.000 euro.