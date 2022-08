GROTTAMMARE – Un’area dedicata allo sport e alla socialità, dedicata a bambini, ragazzi e a chiunque voglia praticare attività fisica o semplicemente rilassarsi un po’. Per varie generazioni di giovani grottammaresi – compreso chi scrive – il “Parchetto” delle scuole elementari è sempre stato un importante punto di riferimento. Questo spazio pubblico multifunzionale, che ha permesso a molti di avvicinarsi allo sport – calcio e basket, ma non solo – a costo zero, ha riaperto lo scorso maggio dopo quattro anni di chiusura forzata, dettata dai lavori effettuati sul tetto dell’adiacente Scuola “G. Speranza”.

Il campetto si è subito ripopolato di ragazzi, che si sfidano sotto canestro talvolta anche fino a tarda notte, ma le potenzialità del Parco delle Rimembranze non si limitano a questo. Se ne sono accorti tre giovani architetti locali, i quali hanno immaginato di sfruttare appieno uno spazio attualmente molto spartano e forse un po’ trascurato: abbiamo parlato con loro per capire meglio in cosa consiste il loro progetto.

«Noi siamo tre architetti da poco iscritti all’albo: con me hanno collaborato Simone Troli e Nicola Montefiori» – spiega a Riviera Oggi Alessandro Sebastiani – «Il nostro è un esercizio progettuale, non abbiamo committenti né associazioni di persone fisiche che sono venute a chiederci di fare questo progetto, né abbiamo partecipato a concorsi pubblici. Siamo solo tre architetti che hanno voluto dare un loro punto di vista critico sul territorio in cui vivono. Non vogliamo neanche criticare le amministrazioni locali dicendo loro che non fanno abbastanza: noi infatti abbiamo avanzato una proposta che s’inserisce nella logica dell’urbanistica tattica. Si tratta di un modo di intervenire sulla città senza aspettare una pianificazione dall’alto, poiché spesso quest’ultima richiede tempi lunghi, a volte anni.

L’urbanistica tattica applica principi di economicità, di sostenibilità e soprattutto di partecipazione, chiedendo alla popolazione di avere una partecipazione attiva, sia nella fase progettuale che nella fase di realizzazione del progetto. In molti casi, nelle grandi città sia europee che italiane (come Milano), molte persone sono intervenute, aiutando gli operai a pulire e riverniciare queste aree. Abbiamo in mente diverse zone su cui agire tra San Benedetto e Cupra, ma abbiamo voluto cominciare dal Parco delle Rimembranze di Grottammare perché è stato un luogo che abbiamo vissuto intensamente durante la nostra giovinezza. Abbiamo voluto proporre una possibile soluzione volta a recuperare un’area che per noi ha un’enorme potenzialità, e che può tornare a essere un’isola di socialità per tutta la città.

Gli interventi principali di questo progetto si dividono in due: molto semplici alcuni, un po’ più complessi altri. Quelli “semplici” rientrano nella riqualificazione della pavimentazione attraverso la riverniciatura dell’area, per cui abbiamo utilizzato colori molto accesi, vivaci, saturi, ma che comunque si avvicinano alla gradazione materica della Scuola Giuseppe Speranza. Poi c’è la riqualificazione del campo da calcetto e basket esistente, l’inserimento di un nuovo campo da pallavolo, di un’area fitness, di uno skatepark e di un’area playground per i più piccoli. Ovviamente, abbiamo incluso sedute e aree dedicate a giochi come ping pong o scacchi urbani. Per fare ciò, tuttavia, è indispensabile una messa in sicurezza dell’area: attualmente infatti ci sono muri pericolosi per chi gioca, in particolare quello parallelo al lato lungo del campo da basket, che dovrebbe essere eliminato completamente.

Infine, ci sono alcuni interventi che definiamo “complessi”, non tanto nella realizzazione quanto dal punto di vista economico, che pertanto escono un po’ fuori dalla logica dell’urbanistica tattica. Si tratta in primis della depavimentazione di alcune zone al fine di renderne più permeabile la superficie, piantando anche alberi e fioriere per ottenere ombreggiamento naturale. Oltre ai motivi legati al contrasto dei cambiamenti climatici, ciò renderebbe più vivibile il parco anche per chi ci va semplicemente per rinfrescarsi. A sostegno di ciò, ci sarebbe un sistema di ombreggiamento artificiale minore, che come si evince dai render è composto da pali che sorreggono cerchi di plexiglas.

Abbiamo pensato anche ad altri elementi che non si vedono nei render, come muri dedicati alla street art, o sistemi di nebulizzatori urbani per rinfrescare l’ambiente d’estate. Quest’ultima, però, è una soluzione fin troppo futuribile» – chiosano ridendo gli architetti.