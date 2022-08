SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “E’ stato possibile assicurare per il biennio 2022-2023 risorse per il Fondo Sicurezza Urbana e per il Fondo Unico Giustizia. In arrivo per le spiagge della provincia di Ascoli Piceno, finanziamenti complessivi di 105 mila euro”.

Lo dichiara Riccardo Augusto Marchetti, coordinatore della Lega della regione Marche.