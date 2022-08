SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 2 agosto, della Questura di Ascoli Piceno.

Si comunica che nel pomeriggio del 22 luglio, personale della Polizia di Stato della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di San Benedetto del Tronto, dopo prolungate ricerche rintracciava e traeva in arresto un giovane pregiudicato di nazionalità afghana, residente a San Benedetto del Tronto, destinatario di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Ascoli Piceno su richiesta della Procura della Repubblica di Ascoli, in quanto gravemente indiziato di atti persecutori, minacce gravi, danneggiamento e percosse ai danni della sorella convivente e del compagno di quest’ultima.

A seguito di indagini effettuate tra i mesi di febbraio e giugno del 2022, avviate dopo la denuncia della donna, emergevano una serie di vessazioni psicologiche e violenze domestiche da parte del giovane nei confronti della compagna, colpevole ai suoi occhi di aver intrapreso una relazione sentimentale con un uomo di nazionalità italiana e di tenere una condotta di vita “occidentale”. L’indagato, reiterava più volte atti persecutori con percosse e minacce anche nei confronti del compagno della sorella più volte avvicinato e minacciato.

L’Autorità Giudiziaria minorile prontamente informata emetteva a sua volta un provvedimento di allontanamento del giovane a tutela della sorella e degli altri minori conviventi. Successivamente, a seguito di violazioni del provvedimento del Tribunale per i Minorenni e riscontrata la prosecuzione delle condotte vessatorie ai danni della congiunta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, che attraverso il personale del Commissariato continuava a monitorare la situazione, richiedeva ed otteneva dal Gip presso il tribunale di Ascoli Piceno, un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere eseguita nel pomeriggio del 22 luglio: infatti, dopo prolungate ricerca, il giovane veniva rintracciato all’interno di una sala Slot sita del centro cittadino.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva associato alla Casa Circondariale di Ancona.