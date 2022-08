FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 2 agosto, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

La squadra Aib (Anti Incendio Boschivo) in convenzione con la Regione Marche del Comando di Fermo è attualmente impegnata in contrada Cerrone a Falerone per arginare le fiamme che hanno interessato un bosco.

L’incendio è partito da un fienile, su cui è impegnata altra squadra della Centrale e si è esteso alla zona circostante. Situazione sotto controllo per quel che riguarda l’annesso agricolo, mentre per la vegetazione nella zona oltre agli operatori a terra è giunto il Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dal Comando di Ascoli e l’elicottero Aib regionale.