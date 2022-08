Screening a Grottammare, Cupra e Massignano: alla Scuola Leopardi e al Fazzini. Già centinaia di prenotati

Dal 15 al 17 gennaio le due palestre scolastiche grottammaresi a disposizione. Eppure i nostri dubbi non vengono dissolti: Fermo ha eseguito lo screening a metà dicembre e adesso è al collasso per Covid-19, Ricciardi spiega che quanto sta avvenendo in Veneto deriva sempre dall'allentamento delle misure seguenti al tampone rapido. Che, secondo Milani, ha una percentuale di errore attorno al 15-20%

di Pier Paolo Flammini