SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il viaggio del performer sambenedettese RaF Mc negli Stati Uniti sta per concludersi dopo sei concerti, che hanno fatto registrare ovunque pienoni.

Cresciuto a San Benedetto, dove ha iniziato la sua carriera all’età di quindici anni come intrattenitore ed a diciotto come vocalist nelle discoteche cittadine, RaF Mc dopo i grandi successi in Europa e il sold out all’evento Rimini Wellness, sta ottenendo grandi successi negli Stati Uniti con il suo Libre Summer Tour 2022.

Dopo il suo primo concerto nel New Jersey (Hillsborough) il tour ha toccato successivamente lo stato del Texas (Dallas), Indiana (Indianapolis), Illinois (Chicago), California (Los Angeles) e Florida (Orlando), dove l’artista si esibirà mercoledì 10 Agosto.

RaF Mc è un performer, Presenter Internazionale e Zumba Jammer dal 2014 per la grande azienda del Fitness “Zumba”, grazie al quale ha portato la sua arte in tutta Europa, Russia compresa, ma anche in Sud e Nord America, Africa (Angola, Namibia, Etiopia) e naturalmente in Italia.

“Gli attesissimi show di RaF Mc – scrivono i critici musicali – sono dei viaggi incredibili e il pubblico non aspetta altro che ballare e cantare le sue canzoni”.

RaF MC ha fatto ballare nell’ultimo periodo con il suo singolo “Libre“, presentato in anteprima nazionale su Sky TG24, prodotto dal noto artista Alex Nocera e con la voce della talentuosa soprano lirica americana Bridgette Gan. Ad oggi l’artista sambenedettese ha realizzato quasi trecento sessioni con il 95% di sold out, ed è stato premiato diverse volte negli Stati Uniti per questi risultati, mentre nel 2016 Beto Perez (fondatore di Zumba) lo ha selezionato per esibirsi nel team di Fitness Concert, primo italiano nella storia.

Tutti i suoi singoli usciti finora sono stati presentati a Los Angeles nel famoso programma televisivo “Acceso Total” di Telemundo, presso gli Universal Studio.