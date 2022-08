SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuova stagione, nuovo sponsor per la Samb.

“La A.S. Sambenedettese è lieta di comunicare che Sideralba sarà lo sponsor principale di maglia per la stagione 2022-23. Sideralba è un’azienda siderurgica attiva anche a livello internazionale. Appartiene al gruppo Rapullino che produce e commercializza 600.000 tonnellate all’anno di coils, tubi, nastri, lamiere da coils e profili aperti con stabilimenti in Italia e in Tunisia per un totale di circa 600 dipendenti” – rende noto il club rossoblu sui propri canali ufficiali.