SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’accesso a una delle aree verdi più frequentate del centro cittadino, quella di Via Formentini (traversa di Viale De Gasperi), è particolarmente difficoltoso per anziani e disabili. Un nostro lettore ci ha spiegato che per via di un gradino e di alcune radici che hanno rovinato l’asfalto, una persona in carrozzina non sarebbe in grado di entrare da sola nel parco.

«Tutti i pomeriggi alle 16, al Parco Formentini, si ritrova un gruppo di persone anziane, alcune delle quali si muovono con le carrozzine» – spiega a Riviera Oggi – «Purtroppo la presenza di un gradino impedisce loro di salire, costringendoli a fare tutto il giro, dirigendosi verso la parte Nord. Siccome lì c’è una fila di alberi, si sono alzate le radici creando ulteriori problemi al passaggio delle carrozzine: una persona disabile, per accedere al parco, avrebbe quindi la necessità di un aiuto esterno».

I reclami del cittadino, tuttavia, non sono stati ancora ascoltati. «Ho fatto delle richieste, sono andato in Comune e ho chiesto di sistemare e mettere un po’ d’asfalto. Non si è fatto ancora vedere nessuno».