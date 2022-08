SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta lunedì 1 agosto, in sala consiliare la conferenzqa stampa per la presentazione del festival “I Mille volti di Pier Paolo Pasolini”; In occasione dei 100 annio dalla sua nascita, ci sarà una serie di eventi che si terranno in Piazza Bice Piacentini dal 7 al 13 agosto.

l’iniziativa è organizzata dall’associazione “I Luoghi della Scrittura” in collaborazione con la “Fondazione Libero Bizzarri” e con la “Fondazione Bellonci” . Il direttore artistico della manifestazione è lo scrittore Giorgio Nisini, grande esperto della vita e dell’opera narrativa di Pier Paolo Pasolini.

L’Assessore alla Cultura Lina Lazzari: “Questi eventi sono volti non solo a capire ed entrare dentro la produzione letteraria e cinematografica di Pasolini, ma anche a cercare di capire l’uomo Pasolini, chi è stato, che tipo di intellettuale era e come ha inciso nella realtà del suo tempo” .

Il Programma:

Domenica 7 agosto alle 21.15: presentazione del libro di Fulvio Abbate “Quando c’era Pasolini”. A modertare la serata sarà Giorgio Nisini.

Lunedì 8 agosto alle 21.15, ci sarà una serie di rifllessioni a cura degli scrittori Roberto Carnero e Paolo Di Paolo moderati da Antonio Tricomi

Martedì 9 agosto, alle 21.15: Incontro con Stefano Petrocchi. Si direttore della “Fondazione Maria e Goffredo Bellonci”, con una riflessione dal titolo “PPP. Pasolini tra Premi e Polemiche”. A seguire si terrà la presentazione del libro di Italo Moscati “Pier Paolo Pasolini, vivere e sopravvivere”.

Mercoledì 10 agosto alle 21.15: Incontro con lo scrittore e poeta Renzo Paris che presenterà il libro “Pasolini e Moravia, due volti dello scandalo”. A dialogare con lui sarà Roberto Carnero.

Giovedì 11 agosto, alle 21.15, si svolgerà lo spettacolo di Raffaello Fusaro “Vivo sempre gettato nel futuro”

Venerdì 12 agosto, alle 21.15: Proiezione del film “Nerolio” di Aurelio Grimaldi, che sarà ospite della serata.

Sabato 13 agosto alle 21.15: proiezione del documentario “L’Ultima partita di Pasolini” di Giordano Viozzi, che sarà ospite della serata. A seguire la lettura di “Pasolini, la persona, i luoghi, gli affetti familiari” a cura dell’attore sambenedettese Cristian Giammarini.