SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gli eventi estivi dell’Utes proseguono a pieno ritmo nel mese di agosto.

Mercoledì 3 agosto, alle ore 21, presso il Circolo Nautico, torna l’appuntamento con la musica classica con la terza edizione della rassegna “Sfiorando il mare” che vede la partecipazione del maestro Marco Santini ,violinista e compositore di fama internazionale, di Lucia Santini al pianoforte e del soprano Rosa Sorice.

Marco Santini ha all’attivo premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Nel 2005 dà vita alla Mannheimer Ensemble, orchestra d’archi che raccoglie giovani talenti da tutto il mondo con sede in Germania. Attualmente ricopre il ruolo di primo violino di spalla e si è esibito anche in qualità di solista in sale e festival prestigiosi della Germania, Spagna, Grecia, Romania, Brasile, Argentina, Uruguay, Russia, Stati Uniti, Isole Faroe, Lituania, Cina, Mongolia, Giappone e Australia. Da qualche anno si è cimentato nella composizione cercando di creare un genere nuovo: una musica contaminata dalla classica, dalla world music, dal jazz e dall’improvvisazione. Tra le sue composizioni troviamo opere che sono state utilizzate come colonna sonora per spettacoli teatrali, rappresentazioni religiose e documentari televisivi su Rai2, Rai International, Mediaset e TV2000..

Per il brano Il Cristo delle Marche ha ricevuto una lettera di complimenti e di ringraziamento da Papa Francesco il quale, dopo aver ascoltato personalmente la melodia, scrive: “Io benedico te, il Cristo delle marche e chi lo ascolta. Che il suono del tuo violino diventi una lode al Creato”. Dopodiché è stato invitato ad eseguire il brano al Pantheon di Roma davanti alle più alte cariche dello Stato. Nel 2019 riceve i prestigiosi riconoscimenti Premio nazionale Franco Enriquez e Marchigiano dell’anno per le sue attività musicali realizzate in Italia e all’estero.

La serata è con ingresso libero previa prenotazione ai numeri 3476581180/3490585540.