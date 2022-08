CUPRA MARITTIMA – La minoranza del gruppo consiliare “Cupra Obiettivo Comune”, composta dai consiglieri Luca Vagnoni, Graziano Cognigni e Valerio Sbaffoni accusa l’amministrazione in carica di un sostanziale immobilismo sul tema del rifacimento del plesso scolastico, la cui struttura ha suscitato numerose perplessità in termini di sicurezza. Sull’argomento abbiamo intervistato il sindaco Piersimoni.

Sindaco, secondo il gruppo “Cupra Obiettivo Comune” lei avrebbe stralciato il progetto di ristrutturazione scolastica della precedente amministrazione senza averne presentato uno nuovo. Può spiegare le ragioni che lo hanno spinto ad abbandonare il vecchio progetto?

Non è stato stralciato alcun progetto. Al momento del nostro insediamento, abbiamo trovato uno studio di fattibilità che indicava due vie: o realizzare le torri dissipative o procedere con il metodo classico di ristrutturazione. Abbiamo deciso di scartare l’idea delle torri. Lo studio di fattibilità è stato un punto di partenza sulla base del quale abbiamo deciso di assumere le decisioni future.

Abbiamo poi proseguito affidando la progettazione definitiva ad uno dei più quotati studi di progettazione a livello nazionale e parallelamente abbiamo portato avanti un confronto approfondito con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con la Regione e con lo stesso Commissario per la ricostruzione Legnini; siamo giunti oggi ad avere dai 750 mila euro iniziali, circa 4 milioni di euro per la scuola di Cupra Marittima. Un finanziamento così importante per il nostro Paese non mi sembra di ricordarlo, almeno negli ultimi anni.

Secondo l’opposizione, lo stralcio del progetto precedente a favore di uno nuovo avrebbe causato una perdita di denaro pubblico. Cosa risponde a riguardo?

Non è avvenuto alcuno spreco di denaro dal momento che non esisteva alcun progetto. C’era solo uno studio di fattibilità che si è mostrato rivelato utile per decidere di procedere con la ristrutturazione classica. È grave che i tre consiglieri Cognigni, Vagnoni e Sbaffoni a distanza di anni non abbiano ancora capito cosa prevedesse lo studio di fattibilità e che prima di oggi non esisteva nessun progetto definitivo o esecutivo sull’adeguamento sismico della nostra scuola.

Ci può anticipare qualcosa sul nuovo progetto di rifacimento dell’edificio scolastico? Quando verrà presentato?

L’iter è lungo e la strada in salita ma trattandosi della scuola e quindi del futuro della nostra comunità abbiamo il dovere di non trascurare nessun particolare e di lavorare in maniera approfondita e certosina sull’argomento sin dalla progettazione; i lavori da fare ovviamente non si riducono alla manutenzione ordinaria che ogni estate comunque viene effettuata, ma a lavori strutturali che per alcune parti prevedono anche la demolizione e ricostruzione. Oggi abbiamo un progetto definitivo redatto ascoltando chi la scuola la vive ogni giorno e cioè i dirigenti e i fiduciari dell’Isc e della Scuola Superiore. Il progetto sta seguendo l’iter di approvazione e come già detto lo presenteremo alla cittadinanza; le indicazioni che eventualmente verranno fuori da un confronto pubblico saranno prese in considerazione nel progetto esecutivo.

Le critiche di Cupra Obiettivo Comune vertono anche sulle recenti sperimentazioni effettuate sulla viabilità. Per diversi giorni, a cavallo tra giugno e luglio, il lungomare Nord di Cupra è stato oggetto di un cambio di viabilità che ha suscitato non poche polemiche, introdotto con l’obbiettivo di recuperare posti auto in centro. La critica è di aver preso questa decisione senza il necessario coinvolgimento dei cittadini. Cosa risponde?

In merito alle sperimentazioni sulla viabilità, voglio precisare che non c’è stata alcuna marcia indietro. Semplicemente, si è trattato di una prova per offrire una soluzione alla problematica dei parcheggi. Un momento di confronto con la cittadinanza che nella pubblica amministrazione penso possa essere lodevole.