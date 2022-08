RIPATRANSONE – Si terrà dal 1 al 5 agosto presso il centro storico cittadino il festival della birra “Bolle di Luppolo“.

L’evento si terrà dalle ore 19 fino alla mezzanotte e vedrà la presenza di diversi piatti di gastronomia tipica ad accompagnare le birre.

La scelta del centro storico per organizzare l’iniziativa non è casuale, ma vuole dare la possibilità di ammirare i meravigliosi panorami locali, dato che la parte vecchia della città è storicamente nota per essere il punto di vista panoramico del Piceno.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione la Castagnata e patrocinata dal Comune di Ripatransone.