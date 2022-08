SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La luce rossa del tramonto, i giochi di luce riflessi sul mare, un piacevole sottofondo musicale. In questa atmosfera magica ha preso il via la tradizionale cena del Circolo Nautico Sambenedettese per la festa della Madonna della Marina.

Dopo tre anni di stop causa pandemia, domenica 31 luglio, soci e amici del circolo si sono riuniti in un momento di convivialità presso il Moletto Parasabbia Tiziano.

A portare i saluti ai commensali il capo dell’organizzazione del Circolo Nautico Sambenedettese, Manrico Urbani, e il Presidente Igor Baiocchi.

Presenti anche il Presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani, l’assessore regionale Guido Castelli e il consigliere regionale Andrea Maria Antonini.

Nel corso della cena, gli invitati sono stati resi partecipi di una divertente e ricca lotteria a premi. Inoltre, è avvenuta la consegna di due borse di studio per i campionati d’altura, a Chiara Laurenzi e Massimiliano Salvi, messe a disposizione dalla Banca Generali.

Al termine della deliziosa cena a base di pesce, è giunto il momento più atteso della serata: lo spettacolo mozzafiato dei fuochi d’artificio.