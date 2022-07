GROTTAMMARE – Termina il 2 agosto la prima parte della programmazione di “Cinema in giardino“, la rassegna estiva del cinema Margherita di Cupra Marittima, che si svolge a Grottammare.

Tre i film in programmazione sotto le stelle, tutti molto diversi tra loro. Domenica 31 luglio verrà proiettato “Animali Fantastici – I segreti di Silente” di David Yates, già regista di alcuni film della saga di Harry Potter. Nel più recente capitolo della serie di Animali Fantastici, Silente, non potendo attaccare direttamente il malvagio Grindelwald, ricorre a una squadra guidata da Newt Scamander. Lunedì 1 agosto sarà la volta, invece, dell’imperdibile “Qui rido io” di Mario Martone, che ha per protagonista il sontuoso universo teatrale di Eduardo Scarpetta, interpretato da un magistrale Toni Servillo. Il film, attraverso la rievocazione della causa di plagio intentata da Gabriele d’Annunzio allo stesso Scarpetta, ricorda e omaggia la grande tradizione del teatro napoletano e dei suoi straordinari attori, in grado di infondere sempre nuova vita allo stesso canovaccio. La prima parte della programmazione si chiude il 2 agosto con “L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat” di John Madden, una spy story che racconta il dietro le quinte di una delle operazioni di controspionaggio più rocambolesche della storia, l’operazione Mincemeat, un piano ingegnoso escogitato da due ufficiali dell’intelligence britannica per far credere ai nazisti che gli alleati sarebbero sbarcati in Grecia invece che in Sicilia.

I film in programma dal 31 luglio al 2 agosto:

Domenica 31 luglio -Grottammare – ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE di David Yates (USA 2022, 142’)

Lunedì 1 agosto -GROTTAMMARE – QUI RIDO IO di Mario Martone (ITA 2021, 133′)

2 David di Donatello, 2 Nastri d’Argento

Martedì 2 agosto – GROTTAMMARE – L’ARMA DELL’INGANNO – OPERAZIONE MINCEMEAT di John Madden (USA 2022, 128’)

Da mercoledì 3 agosto inizierà la seconda parte del programma ricca di anteprime e prime visioni.