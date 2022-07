FERMO- Si conclude mercoledì 3 agosto, alle ore 21,15, con il balletto in due atti Carmen Suite – Tangos, che il Balletto di Milano porterà sul palco di Villa Vitali a Fermo, il “Villa in Vita Fermo Festival“, la rassegna promossa dal comune di Fermo e dall’AMAT.

Nell’immaginario collettivo Carmen è l’incarnazione della femminilità e della seduzione. Bella e anticonformista, passionale e desiderata, sfida chiunque voglia sottometterla, usando il suo fascino e la sua personalità per ottenere tutto ciò che desidera. La suite del Balletto di Milano, tra appassionati pas de deux e le tante e vivaci danze d’assieme, ripercorre la storia della bella gitana che, mossa dall’amore per la libertà e l’indipendenza, resterà incondizionatamente fedele a sé stessa pur consapevole che questo la condurrà alla morte. Un balletto realizzato sulle stupende musiche di Georges Bizet, non solo tratte dall’omonima opera, ma anche dalle due Suites e dall’Arlesienne n. 2, le cui sonorità enfatizzano la vicenda e il clima di energia e passione.

Nella seconda parte della serata, Tangos è pura emozione ed energia. È tango non come arte codificata, con propri schemi universalmente condivisi e immutati nei secoli, ma come forma creativa in costante evoluzione. Il Balletto di Milano, guardando al tango tradizionalmente creato e ballato dalla gente, gioca tra stili, milonghe e tanghi contemporanei per offrire una visione generata da nuove interpretazioni e forme inattese su particolari sonorità musicali.

Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il Balletto di Milano, diretto da Carlo Pesta è tra le compagnie italiane più prestigiose. Riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura, da Regione Lombardia, da cui ha ottenuto anche il prestigioso Riconoscimento di Rilevanza Regionale, e dal comune di Milano, il Balletto di Milano svolge la propria attività nei maggiori teatri italiani e all’estero, è in residenza al Teatro Lirico Giorgio Gaber, vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori Accademie internazionali e offre un repertorio ampio e originale, che spazia dai grandi titoli classici rivisitati a produzioni esclusive.

Per informazioni e prevendite: biglietteria Villa Vitali 331 2767671, AMAT e biglietterie del circuito vivaticket, anche on line.