GROTTAMMARE – Grande successo di pubblico a Grottammare per il concerto all’alba dei Morgen Brass, che si è svolto domenica 31 luglio, alle ore 5,30, presso il lido Bagno delle Sirene, a cura del giornale “Grottammare” in collaborazione con “Piante Marconi” e legato agli eventi di solidarietà di tutta la settimana a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi dal filo conduttore “il Sorriso è la magia”.

I protagonisti dell’evento, i “Morgen Brass“, sono artisti professionisti marchigiani, ma di fama riconosciuta anche all’estero e sono componenti delle più prestigiose orchestre sinfoniche nazionali e internazionali, tra cui l’Orchestra Nazionale della Rai, l’Orchestra Del Teatro San Carlo di Napoli, l’Orchestra della Repubblica di San Marino, l’Orchestra dell’Arena di Verona. Tra gli oltre cento presenti al concerto all’alba persone di tutte le fasce di età, sia locali che turisti, oltre a gente arrivata appositamente da fuori per godersi l’evento. Un grande ringraziamento va a tutti i componenti del giornale “Grottammare” e all’azienda “Marconi Piante” che hanno reso possibile l’iniziativa.

“Suonare all’alba è un’esperienza sensazionale! Oltre alle note e al sole, abbiamo sentito levare in aria applausi e sentimenti di approvazione – ha dichiarato con soddisfazione Marco Biancucci, uno dei componenti del quintetto che si è esibito.

Ricordiamo i prossimi appuntamenti:

Lunedì 1 e Martedì 2 agosto

Bagno Peppina – ore 18: “Gli artisti dipingono”

laboratorio di pittura per bambini con il maestro Patrizio Moscardelli

(25 posti disponibili, prenotazione al numero: 320 3144373 Marco)

Lunedì 1 agosto

Chiesa Di San Pio V – ore 21: concerto della “Corale Sisto V”

Martedì 2 Agosto

Piazza Fazzini – ore 21: “Il sorriso è la magia”

Serata di beneficenza a sostegno della Fondazione Salesi

A seguire lo spettacolo di magia con il Mago Ares

Mercoledì 3 e giovedì 4 agosto

Circolo Tennis via Cilea (piazza Capponi) – ore 18: Torneo di Ping Pong e Calcio Balilla

Info: Andrea 328 8733855; Luigi 347 9418468

Giovedì 4 agosto

Chiesa San Giovanni Battista – ore 21: Arpa Celtica e brani su Sisto V a cura di Don Vincenzo Catani

Venerdì 5 agosto

Bagno Peppina – ore 21: incontro con lo scrittore Bruno Mastroianni, autore del libro “Litigando si impara. Disinnescare l’odio online con la disputa felice”

Domenica 7 agosto

Chalet Mimosa – ore 20: spettacolo di Cesare Catà “Shakespeare Juke Box”

Aperitivo di beneficenza: Bevuta a scelta + Tagliere = 15 € oppure consumazione libera + Offerta Salesi

A seguire “Jazzando” con i Dixie Hogs

Per prenotazioni: 320 3144373 (Marco)