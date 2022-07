Traguardo importante che merita una grande festa. Sì, perché 100 anni non sono pochi da raggiungere.

Nonna Maria Angeletti, vedova Nocosanti Glauco, compie un secolo di vita.

Nata a Macerata il 31 luglio 1922, ha vissuto per tanti anni a Macerata per poi trasferirsi nella Perla dell’Adriatico a Grottammare, nel quartiere zona Ascolani, per stare vicino alla figlia Marisa e ai nipoti.

Nonna Maria ha vissuto con principi Dani e con onestà spendendosi sempre con grande impegno, disponibilità per la necessità della sua famiglia, in anni in cui erano richiesti fatiche e sacrifici per vivere e condurre una vita dignitosa per sé e per i suoi cari.

Ha superato momenti difficili della sua esistenza, con le gioie e i dolori che la vita le ha riservato.

Madre di Marisa e Elena, nonna di quattro nipoti, Stefania, Laura, Silvia e Francesca, bisnonna di ben cinque pronipoti Marco, Anna, Davide, Chiara e Matteo. Nonna grazie, per tutti noi sei stata e sei ancora un grande esempio di vita. Ti vogliamo un mondo di bene e ti facciamo tantissimi auguri e, come si dice in queste occasioni, “esprimi un desiderio, spegni le candeline e, soprattutto, 100 di questi giorni”.