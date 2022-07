FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 31 luglio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Bellesi a Fermo, nel centro storico del capoluogo, per lo scontro tra due autovetture. Dopo l’impatto, una è finita fuoristrada finendo contro un albero. L’occupante, al momento privo di conoscenza, veniva estratto dai vigili del fuoco e consegnato al personale sanitario. Successivamente venivano messi in sicurezza i mezzi coinvolti.

Il ferito è stato portato al Torrette di Ancona in eliambulanza.