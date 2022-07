SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vittorio Sgarbi ospite del San Benedetto Film Festival commenta la serata e la mostra di ceramiche allestita alla Palazzina Azzurra in un’intervista in esclusiva per Riviera Oggi.

Le sue parole: “La serata molto lunga ed anche rispettosa dei meriti, perché sono stati dati molti premi lusingando l’impegno degli artisti, e premiando poi una giovane donna, Sofia D’Elia, che ha fatto un’interpretazione molto efficace, e quindi il premio alla fine ha un aspetto positivo; è un pochino avaro nella quantità di denaro dato ai vincitori, ma è molto attento grazie ad una studiosa che si è molto applicata che si chiama Olga Merli, e c’è molto rispetto per l’impegno degli artisti, quindi credo che siano felici i concorrenti di essere stati guardati con molta attenzione.”

“Nella Palazzina Azzurra è accolta una mostra di Ceramiche di Castelli, che sono peculiari e particolarmente significative, per i colori tenui, per questi colori pastello, che sono una prerogativa della cottura delle ceramiche a Castelli, che ha una tradizione straordinaria che continua tutt’ora e nel ‘600 e nel ‘700, la famiglia dei Grue, che ha dato segnali insieme alla famiglia Gentili di una straordinaria capacità di reinterpretare i temi classici dei grandi maestri soprattutto del ‘600, da Carracci a Pietro da Cortona. Poi anche paesaggi liberi , di invenzione che sono pura poesia in queste mattonelle che sono accolte in una collezione di pezzi di un privato molto sensibile e tra l’altro mi diceva Papetti, erede della passione del padre che li ha prestati a San Benedetto che li accoglie in una sede in cui si vedono perfettamente, un’esposizione esemplare per la semplicità della lettura, un’esposizione molto piana che mette in evidenza le opere. ”

Per quanto riguarda il festival, sono stati istituiti due premi speciali: uno è il “Premio Sybila” – Miti e leggende da tutto il mondo – un tema abbastanza antropologico. Poi c’è il “Premio Decima Musa” – Poetica cinematografica- che come diceva Godard :”C’è il visibile e l’invisibile. Se voi filmate solo il visibile, è un telefilm che state realizzando” qindi il premio è dato a tutta quella poetica delle immagini che vanno oltre a quello che è filmato. Ne sono un esmpio Tarkovskij, Sergio Leone, Bergman e tanti altri. Un commento su questi premi?

La risposta di Sgarbi: “Questi premi richiedono molta attenzione, molto impegno, ma li hai descritti in un modo così preciso che la domanda include la risposta: queste sono le motivazioni antropologiche e poetiche, che indicano dei segmenti e dei caratteri dei corti che si muovono in quella direzione, per cu è sicuramente intelligente aver interpretato con i premi quella che è la vocazione ed il genere che gli autori scelgono per i loro corti”