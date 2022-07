FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato quattordici persone (ragazzi e ragazze fra i 18 e 40 anni) per una maxi zuffa avvenuta nel litorale fermano per abuso di alcool e futili motivi.

Come riportato in una nota stampa, giunta in redazione il 31 luglio dall’Arma, il brutto episodio risale ad aprile scorso.

I carabinieri in questo periodo hanno identificato tutti i protagonisti.