Grottammare: Mauro Lazzarin vince la 37° edizione del festival Cabaret Amore Mio

Francesco Porcu, Daniela Carta, Emmanuello, Alessandro Bisonni, Silvia Priscilla Bruni e, naturalmente, il vincitore Mauro Lazzarin, hanno intrattenuto il pubblico per tutta la sera, alternato momenti di pura ilarità con momenti più profondi e a tratti malinconici.

Sotto la sapiente conduzione di Stefano Vigilante e Gianfranco Phino non sono mancati i momenti che hanno unito comicità e sensibilizzazione sociale, come lo spettacolo di Argentina Cirillo e Giuditta Cambieri, il duo comico dove la prima (non udente) ha intrattenuto il pubblico con numerose gag nel linguaggio dei segni, comicamente tradotte dalla sua spalla e traduttrice Cambieri.