SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I rossoblu di mister Alfonsi battono senza troppi problemi il Casette Verdini con 4 gol in amichevole al Maurelli di Sarnano.

Il tabellino:

Samb – Casette Verdini 4-0 (14’ Zaffagnini, 28’ Marras, 37’ Lulli, 67’ Emili).

L’A.S. Sambenedettese è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico del settore giovanile a Massimiliano Zazzetta. Confermato Claudio Forti nel ruolo di responsabile organizzativo. Domani pomeriggio, presso il centro sportivo Sabatino D’Angelo del quartiere Agraria, dalle 18, i due responsabili incontreranno ragazzi e famiglie per presentare la stagione 2022-23. All’incontro in rappresentanza della società sarà presente anche Nicoló Renzi (in foto).