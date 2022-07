SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto del Tronto con “Incontri con l’autore“, la rassegna a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Lunedì 1 agosto, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra, Antonio De Signoribus presenterà il libro “Colpa del Gatto. Fiabe, fiabine, fiabacce”. Converserà con l’autore il dottor Francesco Liberati, che ne ha curato la prefazione.

Antonio De Signoribus è nato e vive a Cupra Marittima. Giornalista, scrittore e uno dei massimi studiosi di letteratura fiabistica internazionale, ha partecipato a tutte le più importanti rassegne nazionali e internazionali e per la sua intensa attività di studioso e di ricercatore ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Le sue fiabe sono state musicate da orchestre, gruppi, cori e interpretate da attori e attrici famose. È stato, inoltre, recensito da Rai 3 e da altre testate giornalistiche regionali e nazionali, come il Corriere della Sera, che più volte gli ha dedicato un ampio spazio nella Terza pagina. Prima di questo libro, ha pubblicato: “La meraviglia del borgo” (ISSP Editore, 1990), con l’introduzione dell’illustre storico Franco Cardini, “Fiabe e Leggende delle Marche” ( Newton Compton, 2009), con l’introduzione di Sanzio Balducci, “Segreti e Storie Popolari delle Marche” (Newton Compton, 2011), con l’ introduzione di Marcello Verdenelli, “Il Ceppo di Natale” ( Zefiro, 2016) con l’introduzione del professor Luigi Rossi, “L’uovo di Cavalla” (Zefiro, 2019), con l’introduzione di Alli Caracciolo.

“Colpa del Gatto. Fiabe, fiabine, fiabacce”(Zefiro, 2022), si divide in tre capitoli. Nel primo capitolo, ovvero Fiabe, si prendono in considerazione quelle fiabe più strutturate, che suscitano incantamento e prodigio, quelle che fanno svaporare gli affanni e i pensieri tristi e sono terapeutiche. Nel secondo capitolo, Fiabine, si parla di temi più ironici e divertenti, che strappano qualche sorriso o qualche risata. Nel terzo capitolo, invece, Fiabacce, si affrontano quei temi legati all’irrazionale o alle paure che hanno attanagliato la vita di chi ci ha preceduto.

Le fiabe proposte in questa nuova raccolta di Antonio De Signoribus, in cui c’è davvero molto da scoprire, svolgono una funzione di incoraggiamento alla vita e comunicano quella sicurezza indispensabile per affrontare le avversità senza esserne schiacciati. In questa nuova raccolta il linguaggio curatissimo dell’autore “si fa ancora più incalzante, memore di antiche forme e risonanze e, al contempo, incredibilmente attuale e in grado di veicolare stati psicologici e situazioni con sfumature di assoluta contemporaneità – ha scritto Francesco Liberati nella prefazione.